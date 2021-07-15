Минск, , 13:59 — REGNUM С целью вывода санатория Belorus в литовском Друскининкае из-под действия санкций правительство Белоруссии внесло изменения в устав «Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения». Согласно постановлению № 398 от 13 июля, теперь этот центр, а не управделами белорусского президента является учредителем находящегося в Литве общественного учреждения «Санаторий «Беларусь».

Белорусский санаторий в Литве попал под действие санкций в конце 2002 года. Литовские власти через Swedbank заблокировали счета санатория и разблокировали только после того, как Александра Лукашенко снял с должности управделами президента внесённого «чёрные списки» ЕС Виктора Шеймана.

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Поводом для введения санкций ЕС стала фальсификация президентских выборов в Белоруссии и жестокое подавление массовых протестных выступлений. ЕС, США и их партнёры не признают бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

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