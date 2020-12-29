Минск, , 16:17 — REGNUM «Это не только та ущербность принятых ЕС решений, о которой мы постоянно говорили, но и пример лицемерия высшей пробы», — заявил 29 декабря пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя скандал вокруг белорусского государственного санатория Belorus в литовском городе Друскининкай.

Напомним, формальным основанием для действий литовского банка Swedbank, который с 18 декабря заблокировал счета белорусского госпредприятия, является расширение Евросоюзом санкций, применяемых к официальному Минску. Под их действие попало управделами президента Белоруссии — пайщик санатория в Друскиненкае.

Глаз в своём комментарии констатировал, что «литовская сторона совершенно бездумно или наоборот — осознанно — заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет, подчеркну — пока только заявляет — о героических усилиях по решению вопроса».

МИД Белоруссии указал на «циничность принятых решений» литовской стороной, отметив: «В погоне за политическими дивидендами наши «доброжелатели» продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они, якобы, ратуют».

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«Правда и в том, что под санкционный шабаш наших литовских партнеров попадают не только белорусские граждане. Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев», — подчеркнул представитель официального Минска.

Он напомнил, что из 400 сотрудников почти 90% составляют граждане постсоветской прибалтийской республики. при этом белорусское госмедучреждение оказывает услуги по оздоровлению детей, входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая и является градообразующим предприятием этого города.

«Это, по сути, ограничение деятельности, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей», — обратил внимание белорусский дипломат.

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«Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих и чужих», — резюмировал Глаз.