Бишкек, 15 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Азербайджан планирует предоставить Киргизии в качестве гуманитарной помощи 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

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Противокоронавирусный препарат будет выделен в рамках договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося в начале июля визита министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева в Баку.

В МИДе отмечают, что сейчас власти двух стран прорабатывают вопросы логистики с обеспечением всех условий хранения и требований по транспортировке вакцины.

Напомним, что в начале апреля 2021 года представитель европейского лекарственного регулятора EMA Марко Кавалери подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией противокоронавирусным препаратом компании «AstraZeneca».

Из-за этого клиники Великобритании, Франции, Германии и ряда других европейских стран приостановили использование вакцины «AstraZeneca».

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