Киев, 15 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова поддержал 291 депутат Верховной рады. Об этом сообщил 15 июля парламентский телеканал «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

Ранее заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Аваков после своей отставки готов и дальше помогать президенту страны Владимиру Зеленскому.

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В свою очередь депутат депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что уход Авакова связан с потрясениями, которые ждут Украину ближайшей осенью.

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