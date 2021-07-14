Киев, , 19:13 — REGNUM После увольнения с поста министра внутренних дел Украины Арсен Аваков продолжит помогать президенту Владимиру Зеленскому «в любых вопросах», заявил 14 июля в эфире одного из телеканалов заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко отметил, что Аваков — это государственный деятель, который на посту министра «делал всё, чтобы укрепить нашу страну».

«Однако, никто не вечен на своем посту, поэтому он написал заявление об отставке. Но всё то, что сейчас пишут в интернете — это абсолютная глупость… Арсен Аваков с удовольствием будет помогать президенту Владимиру Зеленскому в любых вопросах», — заявил заместитель главы МВД.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил, что Авакову могут предложить работу в государственном секторе «в каком-то другом амплуа». Соратник Зеленского также выразил уверенность, что это будет «мирный сценарий расставания».

ИА REGNUM напоминает, что Аваков подал заявление об отставке по собственному желанию 13 июля. Рассмотрение этого вопроса в Раде ожидается 15 июля, в «Слуге народа» уже заявили, что подавляющая часть депутатов политсилы поддержит отставку.