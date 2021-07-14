Киев, , 12:39 — REGNUM Ближайшей осенью ситуацию на Украине начнут раскачивать праворадикалы. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 14 июля в своём телеграмм-канале.

По его словам, США, Германия и Россия пришли к единому мнению, что Украина должна выполнить «Минские соглашения».

«Возникает серьёзная угроза уличных протестов внутри страны, которые будут организованы праворадикальными структурами, не согласными с решением о выполнении тех же «Минских соглашений» — считает Кива.

Он отметил, что в данной ситуации бывший президент Украины Пётр Порошенко видит для себя шанс вновь прийти к власти. Кроме того, протесты против действующего президента Владимира Зеленского поддержат как те, кто попал под «санкции» Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, так и простые граждане, не довольные растущими тарифами на ЖКХ.

«У всех сегодня достаточно мотивации к объединённой борьбе против Зеленского. Поэтому улица будет наполнена деньгами от души, а если прибавить сюда и растущее недовольство людей от удваивающихся тарифов, то осенний театр под названием «смещение президента и перевыборы» уже будет готов», — рассказал парламентарий.

Кива считает, что глава МВД Украины Арсен Аваков решил уйти в отставку именно сейчас, поскольку прекрасно понимает, что будет происходить в недалёком будущем.

«Мы на пороге большой игры и важных перемен. Думаете, просто так [президент России] Владимир Путин заговорил о едином народе?» — подытожил депутат.

Напомним, ранее Илья Кива рассказал, что Аваков был фигурой, стабилизирующей ситуацию на Украине. После его ухода страна оказалась на пороге больших потрясений.

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