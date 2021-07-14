Киев, 14 июля 2021, 12:39 — REGNUM Ближайшей осенью ситуацию на Украине начнут раскачивать праворадикалы. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 14 июля в своём телеграмм-канале.
По его словам, США, Германия и Россия пришли к единому мнению, что Украина должна выполнить «Минские соглашения».
Он отметил, что в данной ситуации бывший президент Украины Пётр Порошенко видит для себя шанс вновь прийти к власти. Кроме того, протесты против действующего президента Владимира Зеленского поддержат как те, кто попал под «санкции» Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, так и простые граждане, не довольные растущими тарифами на ЖКХ.
Кива считает, что глава МВД Украины Арсен Аваков решил уйти в отставку именно сейчас, поскольку прекрасно понимает, что будет происходить в недалёком будущем.
Напомним, ранее Илья Кива рассказал, что Аваков был фигурой, стабилизирующей ситуацию на Украине. После его ухода страна оказалась на пороге больших потрясений.
Читайте ранее в этом сюжете: В Раде назвали отставку главы МВД Украины «кончиной Зеленского»