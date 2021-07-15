Москва, 15 июля, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Организации из определенных сфер деятельности будут обязаны отстранять своих работников без сохранения зарплаты в случае их отказа от вакцинации и отсутствия документов о противопоказаниях для прививок, говорится в письме Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

Диего Ривера. Рабочий.1932

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Об этом 15 июля сообщила газета «Известия». Согласно тексту документа, использование такого механизма прописано в Трудовом кодексе России. Так, в статье 76 ТК РФ сказано, что обоснованием для подобных действий могут являться иные нормативно-правовые акты, помимо уже перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве.

В Роструде напомнили, что в России действует закон №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», который предусматривает отстранение граждан от работы, если они отказываются от прививок, но выполнение их должностных обязанностей связано с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в российском трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение сотрудников за их отказ от прививок.

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