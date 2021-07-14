Москва, , 20:51 — REGNUM Статья президента РФ Владимира Путина — это честный разговор о российско-украинском вековом единстве, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Очень важная статья нашего президента Владимира Владимировича Путина об историческом единстве русских и украинцев. Это — честный разговор о нашем многовековом единстве. Общей жизни и судьбе. Общих подвигах и исторической памяти», — отметил Володин в ТГ-канале.

По мнению спикера Госдумы, это также «принципиальная и предельно точная оценка прискорбных моментов настоящего», моментов постыдных для украинского государства и властей Украины, променявших наше народное единство на преклонение перед западными идеологами превращения Украины в проект «анти-Россия».

"Но прав президент России, говоря о том, что в проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, а ненависть и озлобление — зыбкое основание для жизни украинского государства», — рассуждает Володин.

Как бы ни было больно и обидно за происходящее сегодня на Украине, по историческим меркам это именно моменты, отметил он.

«Всё, что пытаются творить украинские власти, — бренно, непрочно. А для народа — нашего единого народа — их действия непорядочны и бессовестны», — подчеркнул спикер Госдумы.

Вот почему главное в статье Путина — это, конечно, разговор о будущем России и Украины, о будущем совместном, родственном и общенародном, резюмировал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, в частности, что он воспринимает возникшую в последние годы между Россией и Украиной стену как «большую общую беду, как трагедию».

Читайте также: В Кремле раскрыли планы Путина о написании новых статей