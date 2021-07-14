Москва, , 14:22 — REGNUM На сегодняшний день неизвестно, планирует ли президент РФ Владимир Путин после публикации аналитического материала об Украине написать новые статьи о ситуации в бывших республиках Советского Союза. Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время», — отметил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым.

Он пишет, что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена. При этом Путин также отметил, что Россия никогда не станет «анти-Украиной».