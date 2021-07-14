Минск, , 15:14 — REGNUM Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности решила, что защищавший политзаключённых адвокат Антон Гашинский часто нарушал законодательство Белоруссии в части требований и условий осуществления адвокатской деятельности. На этом основании принято решение о лишении Гашинского лицензии адвоката.

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Антон Гашинский известен в профессиональном сообществе как управляющий партнёр адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». Квалифицированный адвокат выступал защитником отпущенного на свободу по распоряжению Александра Лукашенко американского политтехнолога Виталия Шклярова — онобвинялся в помощи оппозиции во время событий 2020 года (фигурант «дела Сергея Тихановского»), участвовавших в тех же событиях белорусских программистов из американской IT-компании PandaDoc, преподавательницы Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники Ольги Филатченковой (фигурантка"дела студентов») и других диссидентов.

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Гашинский теперь уже не сможет защищать интересы арестованного в мае российского гражданина РФ Егора Дудникова (администратор диссидентского телеграм-канала ОГСБ) и российской гражданки Софии Сапеги, которая признала вину в администрировании «экстремистского телеграм-канала» и пошла на сделку со следствием. Сапега была арестована вместе со своим бойфрендом, основателем оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае при проведении спецоперации по приземлению в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair.

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