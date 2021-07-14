Тегеран, , 11:47 — REGNUM В Иране достаточно мощностей, чтобы начать обогащать уран до 90%, заявил 14 июля президент республики Хасан Рухани.

«Наша Организация по атомной энергии может обогащать уран до 20% и 60%. И если однажды для работы нашего реактора понадобится уран, обогащенный до 90%, мы сможем его произвести», — цитирует его агентство Mehr.

По его словам, Тегеран не собирается отказываться и от реактора на тяжелой воде в Араке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива.

Эти заявления вызвали серьёзную обеспокоенность властей США. В свою очередь главы МИД Великобритании, Франции и Германии указали на то, что планы Тегерана являются серьёзным нарушением его обязательств в рамках СВПД.

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