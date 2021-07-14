Вена, 14 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Ожидаемое сокращение потребления углеводородов в мире означает серьёзный вызов для России. Об этом председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил журналистам в Вене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Он отметил, что в перспективе мир существенно сократит потребление углеводородов через десять и более лет. На это указывают новые прогнозы Международного энергетического агентства, требования зеленой экономики и снижение выбросов двуокиси углерода.

«В этой связи у России большие вызовы. И мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три или пять, или десять лет», — подчеркнул Кудрин.

Экономика стабилизируется, но неопределенность только нарастает, структура энергетических источников принципиально меняется, добавил он.

Существенное уменьшение выбросов заденет Россию дважды. Сначала как производителя углеводорода, затем — как страну, которой придётся следовать требованиям, связанным с инициативой углеродной нейтральности.

Пик потребления нефти и нефтепродуктов будет пройден до 2030 года, и финансовая система РФ должна рассчитывать, что цены на нефть могут заметно снизиться по сравнению с текущими, сказал глава Счётной палаты.

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