Кудрин заявил о вызовах перед РФ из-за сокращения потребления нефти
Вена, 14 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Ожидаемое сокращение потребления углеводородов в мире означает серьёзный вызов для России. Об этом председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил журналистам в Вене.
Он отметил, что в перспективе мир существенно сократит потребление углеводородов через десять и более лет. На это указывают новые прогнозы Международного энергетического агентства, требования зеленой экономики и снижение выбросов двуокиси углерода.
«В этой связи у России большие вызовы. И мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три или пять, или десять лет», — подчеркнул Кудрин.
Экономика стабилизируется, но неопределенность только нарастает, структура энергетических источников принципиально меняется, добавил он.
Существенное уменьшение выбросов заденет Россию дважды. Сначала как производителя углеводорода, затем — как страну, которой придётся следовать требованиям, связанным с инициативой углеродной нейтральности.
Пик потребления нефти и нефтепродуктов будет пройден до 2030 года, и финансовая система РФ должна рассчитывать, что цены на нефть могут заметно снизиться по сравнению с текущими, сказал глава Счётной палаты.
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