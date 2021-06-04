Москва, , 16:07 — REGNUM В течение ближайших десяти лет можно ориентироваться на то, что пик потребления нефти будет пройден (в данном случае ориентиром прохождения пика может выступить 2030 год). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал соответствующий прогноз руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

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«Явным подтверждением этого факта являются инициативы, предпринимаемые со стороны Европы и США, и не только, по переходу на «зеленые» источники энергии, в том числе и в законодательном поле. Формализацией, обозначающей реперные точки этого перехода, выступил подготовленный Международным энергетическим агентством доклад о достижении углеводородной нейтральности к 2050 году. В соответствии с его положениями, и они выглядят весьма реальными, прогнозируется ежегодное снижение потребления объемов нефти на 4%. Потреблению газа также отведена незавидная роль: минус 55% к 2050 году от «кризисных» объемов 2020 года», — сказал Чередниченко.

По его словам, такого рода изменения означают, с одной стороны, сдвиг приоритетов для инвесторов от области природных ресурсов к новым технологичным компаниям, например в области автомобилестроения. Также в области генерации энергии возникнут новые лидеры.

«А с другой стороны, ведущим нефтяным компаниям, причем не только российским, дается время на генерацию инвестиций в те проекты, которые позволят им продолжать эффективную деятельность в новых «зеленых» реалиях, — добавил экономист. — Конечно, изменение ситуации не означает полный отказ от нефти, ведь она используется не только в качестве «движущей силы» для транспортных средств — масса потребительских и инвестиционных товаров производятся с использованием материалов, в основе которых лежит именно нефть».

Однако, как подытожил Чередниченко, наметившийся тренд все же существенно снизит потребности мировой экономики в черном золоте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мир уже миновал пик потребления угля и минует пик потребления нефти в течение 10 лет.

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