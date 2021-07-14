Санкт-Петербург, , 00:28 — REGNUM Российская Федерация продолжит выполнять обязательства по транзиту газа через Украину в рамках подписанного контракта, заявил 13 июля президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что контракт на прокачку определённого объема газа европейским потребителям подписан на пять лет. Он подчеркнул также, что «нормандский формат» и подобные ему политические площадки созданы для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины и не имеют ничего общего с проектами в сфере поставок газа.

Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который попытался связать функционирование газопровода «Северный поток — 2» с обсуждением в формате «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).

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