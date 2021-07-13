Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда. Об этом телеграм-канал «Пул Первого».

Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренная встреча Путина с Лукашенко в Санкт-Петербурге — трансляция»

«Рабочий обед Лукашенко и Путина завершился. Сейчас президенты продолжают общение», — говорится в сообщении.

Переговоры глав двух государств продолжаются уже более трёх часов.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президентов РФ и Белоруссии проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Путин и Лукашенко уже обсудили вопросы развитие сотрудничества, экономику, санкции товарооборот и международную проблематику.