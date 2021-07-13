Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM На необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Белоруссии и России обратил внимание Александр Лукашенко во время проходящей 13 июля в Санкт-Петербурге встречи с Владимиром Путиным.

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«Главное — это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали (оппоненты. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я многое вам расскажу, что происходит. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется», — поведал Лукашенко.

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Он пожаловался на своих оппонентов, которые якобы перешли к индивидуальному террору, ставшему этапом «цветной революции» или «мятежа». В частности, Лукашенко сказал: «Они перешли к индивидуальному террору. Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать».

Лукашенко пообещал найти всех злодеев и привлечь «к ответственности, притом в серьезной форме». Он также сообщил, что в Белоруссии проводят активную работу в отношении 1,5 тыс различных «мерзопакостных» НКО, НПО и неких «западных СМИ», которые финансировались извне. Лукашенко отметил также, что ему якобы не понятно, чем эти структуры до сих пор занимались в Белоруссии.

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«Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор, — сообщил Лукашенко. — Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты».«Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся», — заверил Путина гость из Белоруссии.