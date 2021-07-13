Москва, , 14:32 — REGNUM В России размещение изображения Адольфа Гитлера на обложках книг недопустимо по закону, заявил 13 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация естественно и абсолютно не нужна и недопустима по закону», — сказал представитель Кремля.

По его словам, если речь идёт о справочной информации, «какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Запрет касается изображений «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». Эти изображения — экстремистские материалы, они оскорбляют многонациональный народ и память о людских потерях в Великой Отечественной войне.

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