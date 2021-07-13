Москва, 13 июля 2021, 14:32 — REGNUM В России размещение изображения Адольфа Гитлера на обложках книг недопустимо по закону, заявил 13 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, если речь идёт о справочной информации, «какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.
Запрет касается изображений «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». Эти изображения — экстремистские материалы, они оскорбляют многонациональный народ и память о людских потерях в Великой Отечественной войне.
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