Москва, , 10:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки внесли в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Согласно закону, запрещается в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ либо при размещении в интернете «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Как сообщало ИА REGNUM, соответствующий документ был подготовлен во исполнение поручения Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года. Закон принят в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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