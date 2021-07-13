Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Белоруссии удалось сохранить свои традиционные экономические и кооперационные связи с Россией, и поэтому республика выстаивает в нынешних условиях санкций, объявленных Западом. Об этом 13 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

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Как отметил Лукашенко, белорусская экономика очень серьезно привязана к экономике России.

«Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, мы не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика, мы не рвали связи», — сказал он.

«Мы работаем на своих рынках, как это и было издревле, можно сказать, и благодаря этому, что мы не порвали вот эти связи, нам удается в это сложное, очень сложное время как-то карабкаться в экономике», — также добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на введённые странами Запада в отношении Белоруссии санкции, республика продолжает быть надежным партнёром, а также обслуживает все кредиты и сокращает свой внешний долг.