Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не является неожиданной. Об этом 13 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, договоренность о встрече глав двух государств была достигнута ранее. Представитель Кремля уточнил, что собеседники планируют обсудить попытки западных стран дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург. По данным администрации белорусского лидера, стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, а также международную проблематику.