Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В ходе внеплановой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко планируется обсудить сотрудничество между двумя странами и обмен мнениями в рамках международной повестки. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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"Российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, обмен мнениями по международным делам», — сказал Песков.

По его словам, оба лидера также обсудят «попытки коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Белоруссии» и «меры по противодействию этому».