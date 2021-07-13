Москва, , 12:39 — REGNUM В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля примут участие силы всех флотов и флотилий ВМФ России, а также фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. Об этом сообщил 13 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Репетиция парада на Неве Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Минобороны напомнил, что пятый по счёту в новейшей истории страны, парад пройдет в год 325-летия флота России.

«По сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным», — сказал Шойгу.

Всего на Неве и на рейде Кронштадта планируется проход 54-х кораблей, к параду привлекается свыше четырёх тысяч военнослужащих. В завершение праздника в небе над Северной столицей пролетит 48 самолётов и вертолётов.

Дополнительно к боевым кораблям, самолетам и вертолетам морской авиации на параде будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 июля в Петербурге прошла первая репетиция невской части Главного военно-морского парада. Подробности — в фоторепортаже.

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