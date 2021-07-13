Санкт-Петербург,
13 июля 2021, 11:44 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга в ночь на 13 июля состоялась первая репетиция невской части Главного военно-морского парада, назначенного на 25 июля. В тренировке приняли участие корабли средних и малых классов, которые могут безопасно передвигаться и маневрировать в реке.
Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Малый ракетный корабль «Град Свияжск» в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», парадный строй на репетиции возглавляли три противодиверсионных катера. Затем по Неве прошел десантный катер «Александр Баринов». Во время самого парада на его борту будет установлена точная копия исторического ботика Петра I.
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада у Адмиралтейских верфей
Противодиверсионный катер «Нахимовец» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России
Дарья Драй © ИА REGNUM
В речной части репетиции парада также приняли участие фрегат «Адмирал флота Касатонов», новейшие корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Павел Хенов», построенные в Петербурге, ракетные корабли и катера «Град Свияжск», «Одинцово» и другие боевые единицы флота.
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Большой ракетный катер «Димитровград»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Малый ракетный корабль «Одинцово»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Напомним, крупные надводные корабли и атомные подлодки примут участие в морской части парада, которая пройдет на Кронштадтском рейде.
В общей сложности в Главном военно-морском параде будут участвовать 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 самолетов и вертолетов морской авиации и более четырех тысяч военнослужащих.
Девушка на рассвете
Дарья Драй © ИА REGNUM
Разведенный Биржевой мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Разведенный Биржевой мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петропавловская крепость
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рассвет в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молодые люди на рассвете
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рассвет в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
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