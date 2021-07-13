13 июля 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга в ночь на 13 июля состоялась первая репетиция невской части Главного военно-морского парада, назначенного на 25 июля. В тренировке приняли участие корабли средних и малых классов, которые могут безопасно передвигаться и маневрировать в реке.

Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM Российский многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», парадный строй на репетиции возглавляли три противодиверсионных катера. Затем по Неве прошел десантный катер «Александр Баринов». Во время самого парада на его борту будет установлена точная копия исторического ботика Петра I.

Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада у Адмиралтейских верфей

Противодиверсионный катер «Нахимовец» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России Дарья Драй © ИА REGNUM Противодиверсионный катер «Юнармеец Заполярья» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России Дарья Драй © ИА REGNUM

В речной части репетиции парада также приняли участие фрегат «Адмирал флота Касатонов», новейшие корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Павел Хенов», построенные в Петербурге, ракетные корабли и катера «Град Свияжск», «Одинцово» и другие боевые единицы флота.

Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Большой ракетный катер «Димитровград» Дарья Драй © ИА REGNUM

Малый ракетный корабль «Одинцово» Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM Прохождение кораблей во время первой репетиции Главного военно-морского парада в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, крупные надводные корабли и атомные подлодки примут участие в морской части парада, которая пройдет на Кронштадтском рейде.

В общей сложности в Главном военно-морском параде будут участвовать 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 самолетов и вертолетов морской авиации и более четырех тысяч военнослужащих.

Девушка на рассвете Дарья Драй © ИА REGNUM

Разведенный Биржевой мост Дарья Драй © ИА REGNUM Разведенный Биржевой мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Рассвет в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Молодые люди на рассвете Дарья Драй © ИА REGNUM

Рассвет в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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