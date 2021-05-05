Тегеран, , 10:36 — REGNUM 3 мая посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций отверг новости о предполагаемом соглашении о взаимном освобождении заключенных между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 мая.

Маджид Тахт Раванчи сделал это замечание в ответ на некоторые новости, распространенные иностранными СМИ о том, что Иран и США договорились о взаимном освобождении восьми заключенных и разморозке заблокированных активов Ирана на семь миллиардов долларов.

«Эта новость не подтверждена Ираном», — заявил дипломат, отметив: «Однако Иран всегда подчеркивал необходимость всестороннего обмена заключёнными между двумя странами».

Тахт Раванчи также сообщил, что Исламская Республика Иран неоднократно ставила вопрос об обмене заключёнными, но американская сторона отвергала его под необоснованными предлогами.

Как отмечает IRNA, некоторые иранцы находятся в американских тюрьмах исключительно из-за игнорирования ими незаконных и односторонних санкций США в отношении Ирана.