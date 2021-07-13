Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. На юге Санкт-Петербурга в обе стороны перекрыт проезд по кольцевой автомобильной дороге (КАД) из-за прибытия президентов России и Белоруссии, которые проведут экстренную встречу. Об этом 13 июля в социальных сетях сообщают очевидцы, застрявшие на самой востребованной дороге Северной столицы.

Vk.com/spb_today В Петербурге КАД перекрыт в обе стороны из-за приезда Путина и Лукашенко (цитата группы «ДТП и ЧП")

Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренная встреча Путина с Лукашенко в Санкт-Петербурге — трансляция»

«Во все направления перекрыт КАД (в сторону Ветеранов, Автомобильной, съезд с Московской трассы) Стоит полиция. Сегодня встреча Путина и Лукашенко. Самолёт Лукашенко приземлился в Пулково», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил ранее близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого», самолет Александра Лукашенко уже приземлился в петербургском аэропорту «Пулково».

Согласно сервису «Яндекс. Карты», к 10:40 мск в районе временного перекрытия на внутреннем кольце КАД образовалась пробка протяженностью почти в 6 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи лидеры двух стран обсудят развитие «сотрудничества в различных сферах» и международную проблематику. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил встречу.