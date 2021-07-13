Санкт-Петербург, 13 июля 2021, 10:35 — REGNUM Самолет президента Белоруссии Александр Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, 13 июля сообщает телеграм-канал «Пул №3».
Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренная встреча Путина с Лукашенко в Санкт-Петербурге — трансляция»
Лукашенко планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, а также международную проблематику.
Ранее в администрации президента Белоруссии сообщили, что визит президента Александра Лукашенко в Санкт-Петербург «продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов».
Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге