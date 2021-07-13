Минск, , 09:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин 13 июля проведет в Санкт-Петербурге встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Экстренная встреча Путина с Лукашенко в Санкт-Петербурге — трансляция»

Уточняется, что 13 июля белорусский лидер направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

«В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе этой встречи президенты России и Белоруссии обсудят развитие сотрудничества двух стран в различных сферах, а также международную проблематику.

«Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не только выдержат атаки со стороны стран Запада, но и используют их для усиления своего экономического сотрудничества.