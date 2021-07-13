Москва, 13 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 13 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Отмечается, что российский и белорусский лидеры обсудят развитие сотрудничества в различных сферах и международную проблематику. Лукашенко посетит Россию в рамках сложившейся практики по обсуждению актуальных вопросов в ходе личных встреч с российским коллегой.

«Борт номер один готовится к вылету с аэродрома Болбасово», — указано в сообщении телеграм-канала.

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