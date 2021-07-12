Минск, , 12:26 — REGNUM О перспективах развития отношений Белоруссии и России рассказал 12 июля белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

«Будущее наших стран прописано, скажем, в Договоре о создании Союзного государства, который был заключён достаточно давно, много лет назад… Мы просто обязаны выполнить положения этого договора. И там сказано, что мы создаём Союзное государство и строим тесное взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах и областях», — сказал он в беседе с RT.

Также глава МИД Белоруссии указал, что до этого обе стороны не сделали определённые прописанные в договоре шаги и потому теперь необходимо вернуться к подготовке дорожных карт.

«Сейчас они называются «союзные программы», которые направлены на реализацию положений вот этого договора. Они предусматривают создание или единых, или согласованных, или общих политик в конкретных сферах и областях промышленности, сельского хозяйства: таможенная, налоговая и так далее и тому подобное. Цель — создание единого торгово-экономического пространства. Что, я считаю, абсолютно в интересах обоих наших государств», — отметил Макей.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время не стоит задача искусственно не подстёгивать что-либо, а необходимо спокойно выстроить процессы сотрудничества между Россией и Белоруссией во всех областях.

«А дальше мы будем смотреть. Сама жизнь, сама практика покажет, какой формат может получиться в итоге по результатам этого сотрудничества», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико этапировали в исправительную колонию в Витебской области.