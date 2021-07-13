Москва, 13 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Цены на основные продукты питания в России могут увеличиться осенью нынешнего года. Об этом 13 июля заявил председатель российского Союза потребителей Петр Шелищ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» глава Союза потребителей, осенью нынешнего года подорожать «может абсолютно все».

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», — сказал он.

При этом Шелищ уточнил, что в список незаменимых продуктов входят крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Кроме того, как считает эксперт, на данный момент сезонные продукты растут в цене, однако эта ситуация должна измениться в лучшую для покупателей сторону в течение ближайшего времени.

Вместе с тем председатель Союза потребителей добавил, что такое понижение цен будет наблюдаться «в коротком моменте», и указал, что год от года незаменимые продукты все равно будут дорожать.

«Решение состоит в увеличении предложений. Тогда цены снижаются. Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся», — пояснил Шелищ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что по мере падения цен на сырье для кормов в России можно ждать снижения стоимости свинины и мяса птицы.