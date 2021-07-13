Москва, 13 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июля, в России вступил в силу закон о зачислении братьев и сестер в одну школу и детский сад, сообщает ИА REGNUM.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

Согласно изменениям, ребенок имеет право на преимущественный прием на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат или сестра, независимо от того, проживают ли все они в одной семье и имеют ли все они общее место жительства.

Право распространяется только на полнородных и неполнородных братьев и сестер. Семейным кодексом неполнородными признаются братья и сестры, имеющие общего отца или мать.

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По действующим нормам, приоритетное право при зачислении в первый класс имеют браться и сестры ребят, которые уже учатся в школе, однако воспользоваться таким правом они могут при условии, что живут вместе.