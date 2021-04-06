Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума во втором и в итоговом, третьем чтении приняла законопроект о преимущественном зачислении в профильные вузы детей сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Абитуриентам предоставляется преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

На преференции могут рассчитывать дети сотрудников органов внутренних дел РФ, имеющих общую продолжительность службы 20 лет и более, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 лет и более, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и имеющих стаж службы 20 лет и более.