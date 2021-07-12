Женева, Швейцария, , 15:37 — REGNUM Власти Украины и прибалтийских стран карательными и репрессивными мерами борются с использованием языков этнических и национальных групп. Об этом заявила российская делегация 12 июля в ходе 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

Представитель российской делегации Ольга Воронцова выразила сожаление, что со стороны Совета, его механизмов и органов нет должного внимания к ситуации, сложившейся в образовательной сфере Украины и Прибалтики.

Она подчеркнула, что власти этих стран «проводят дискриминационную политику по искоренению использования языков этнических и национальных групп, прибегая при этом к карательным и репрессивным мерам».

Так, на Украине и в Латвии школы перевели на государственный язык, а это полностью игнорирует право учеников, относящихся к нацменьшинствам, получать качественное образование. Должным образом не готовят и учителей.

В результате, добавила Воронцова, качество образования снижается, закрепляются неравные возможности в получении образования. Российские делегаты призвали структуры ООН должным образом оценить ситуацию с отношением к этническим и национальным группам в названных странах.

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