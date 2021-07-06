Киев, , 17:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает одной из своих важных задач на посту главы государства поставить точку в языковом вопросе.

Об этом в интервью изданию Forbes заявил секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов, материал опубликован сегодня, 6 июля.

«Поставить точку», по мнению Данилова, означает официально перейти на двуязычие — на украинский и английский языки.

«Зеленский — это первый национал-патриотический президент, который хочет поставить точку в языковом вопросе… Ющенко имел шанс и возможности стать таким, но он перешел на договоренности и другие недопустимые вещи», — заявил секретарь СНБО, при президентстве Виктора Ющенко занимавший пост губернатора Луганской области.

Также он пожаловался, что Украина до сих обсуждает вопросы, по которым должны были «поставить точку» еще в 1991 году, в частности, и языковую проблему.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из недавних интервью Зеленский заявил, что он довольно часто говорит на русском языке — «чтобы показать, что люди говорят, как хотят», несмотря на то, что единственный государственный язык в стране — украинский. Уже при Зеленском на Украине принят ряд законов, окончательно лишающих возможности использовать русский язык в образовании и сфере обслуживания.