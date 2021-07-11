Кишинёв, , 20:54 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду обратилась к жителям страны с просьбой принять участие в досрочных парламентских выборах.

«Лучше сегодня потратить 30 минут на голосование, чем потом выходить на протест против парламента, который нас не представляет и не работает на благо граждан», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 июля, в Молдавии проходят досрочные выборы в парламент республики. Согласно конституции страны, выборы считаются состоявшимися, если на них проголосовали 33,3% граждан, обладающих правом голоса.

По данным ЦИК республики, явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии превысила 33,3%, таким образом, выборы считаются состоявшимися.

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