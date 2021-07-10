Кишинёв, , 17:39 — REGNUM В Молдавии на досрочных парламентских выборах группой лиц планируется подкуп избирателей, сообщила 10 июля служба информации и безопасности республики.

«Поступила информация о планах групп людей как с правового, так и с левого берега Днестра (Приднестровье) осуществлять транспортировку определенной категории избирателей, чтобы заинтересовать их отдать голос за определенного кандидата за вознаграждение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

По словам бывшего президента Молдавии и лидера Партии социалистов Игоря Додона, действия представителей правых политических партий Молдавии свидетельствуют о том, что они стремятся обострить обстановку в Приднестровье.

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