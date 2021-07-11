Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Провокации войск Североатлантического альянса во главе с Соединенными Штатами в адрес России негативно сказываются на репутации стран — членов военного блока, пишет автор The National Interest Доминик Сансоне.

Как пишет Сансоне, агрессивная риторика США и его союзников по НАТО после присоединения Крыма к России выходит за пределы национальных интересов стран Запада и не находит поддержки у европейских и американских граждан.

«Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии», — пишет он.

Однако, по мнению Сансоне, ни один из участников альянса не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, что превращает любые их провокационные действия или заявления в блеф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чёрном море проходят масштабные военно-морские учения НАТО и сателлитов блока Sea Breeze — 2021, в которых задействовано 32 боевых корабля стран НАТО, 40 самолетов и порядка пяти тыс. военнослужащих. Незадолго до начала этих учений на морских границах России в Чёрном море были устроены провокации с участием британского эсминца Defender и фрегата ВМС Нидерландов Evertsen.

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