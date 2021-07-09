Соединённые Штаты Америки, , 16:29 — REGNUM Большинство кораблей, задействованных в военно-морских учениях Sea Breeze, покинут акваторию Чёрного моря после болгарских учений Breeze, заявил 9 июля на брифинге ответственный за манёвры Sea Breeze со стороны США Стюарт Бауман.

«Большинство кораблей, которые принимали участие в Sea Breeze, также примут участие в Breeze — болгарских учениях. Поэтому они останутся в Черном море еще на какое-то время», — заявил Бауман.

При этом он подчеркнул, что вышеуказанные корабли не превысят временных ограничений пребывания в Чёрном море, предусмотренных конвенцией Монтрё.

Напомним, болгарские учения Breeze пройдут 11−19 июля 2021 года с участием США, Британии, Украины, Албании, Бельгии, Грузии, Греции, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июня в акватории Черного моря проходят военно-морские учения Sea Breeze-2021.

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