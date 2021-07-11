Москва, 11 июля, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится в августе 2021 года, заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа», — сказал Варниг.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода. В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.

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