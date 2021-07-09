Берлин, , 23:13 — REGNUM Разногласия между Германией и США вокруг газопровода «Северный поток — 2» могут быть урегулированы путём предоставления Украине гарантий компенсации в случае утраты ею роли транзитёра газа, передаёт 9 июля немецкое издание Der Spiegel.

«Одним из решений может быть предложение Украине компенсации за утрату ею значения в качестве транзитной страны для российского газа», — говорится в материале.

Сообщается, что в числе прочего рассматривается вариант, при котором Германия предложит украинской стороне «сотрудничество в производстве водорода», также обсуждается возможное обещание со стороны Берлина выделить средства на ремонт газовой сети Украины.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что тема «Северного потока — 2» будет обсуждаться на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 12 июля в Берлине.

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