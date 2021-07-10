Кишинёв, , 17:23 — REGNUM Высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья, сообщил в своем телеграм-канале бывший президент Молдавии Игорь Додон.

«Только что Высшая судебная палата Республики Молдова отменила решение Апелляционного суда от 8 июля о закрытии 29 из 42 участков», — написал Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Апелляционная палата Кишинёва вынесла решение, согласно которому на предстоящих парламентских выборах нужно вместо 41 избирательного участка для приднестровцев открыть 12. Решение было принято на основании жалобы партии «Платформа «Достоинство и правда».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обратилась в Высшую судебную палату (ВСП) республики, чтобы обжаловать решение Апелляционной палаты.

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