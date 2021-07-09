Кишинёв, , 12:05 — REGNUM В Молдавии нужно запретить партии, выступающие за ликвидацию республики. Об этом 8 июля заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала N4.

Политик отметил, что члены партии «Альянс за объединение румын» (AUR) поддерживают вхождение Молдавии в состав Румынии. Он заявил, что нужен закон о запрете таких объединений.

«Партия AUR является фашистской партией. Их надо посадить, — сказал Додон. — все партии, которые выступают за ликвидацию государственности, должны быть запрещены. Для этого надо изменить конституцию».

Напомним, в Молдавии между членами Партии социалистов и AUR в последние дни перед предстоящими парламентскими выборами произошло несколько стычек.

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