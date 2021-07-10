Ростов-на-Дону, 10 июля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пассажирам общественного транспорта вместо штрафов стали раздавать маски, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Russian.news.cn В маске. Румыния

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«Эпидемиологическая обстановка в городе сейчас напряжённая, и наша задача — не наказывать нарушителей, а защищать жизнь и здоровье людей. Эта практика будет продолжаться», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с ростом числа заражений коронавирусом ужесточены ограничительные мероприятия.

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