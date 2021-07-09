Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Власти Ростовской области нашли альтернативу системе QR-кодов. Так, желающие посетить кафе и рестораны не смогут воспользоваться услугами заведения без справки. Об этом журналистам сообщила директор донского департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Информация для посетителей кафе

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Посетители должны предъявить на входе либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо свежий результат анализа на наличие антител или ПЦР-теста. Такие условия будут введены в Ростовской области в третьей декаде июля. В настоящее время вопрос детально прорабатывается.

ИА REGNUM сообщало, что в Москве на систему доступа по QR-кодам перешли музеи, заведения общественного питания.