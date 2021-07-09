Москва, , 12:45 — REGNUM Неправительственная организация (НПО) «Репортёры без границ» внесла Россию в список стран, где подавляют свободу слова в СМИ, и это — низкопробное хамство. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 июля на брифинге.

«Это низкопробное хамство в стиле желтой прессы», — подчеркнула Захарова.

По её словам, структура, которая объявляет себя профессиональным журналистским объединением, должна быть совершенно объективной. Однако в списке стран, якобы подавляющих свободу слова, почему-то нет ни Украины, ни Эстонии, ни Латвии, ни США.

Так, власти Украины за короткое время закрыли три независимых канала и выгнали из страны российские СМИ. Эстония натравила свою полицию на редакцию Sputnik, а Латвия развернула уголовное преследование сотрудников этого агентства, напомнила она.

Более того, в США наблюдается такая сегрегация СМИ, которой мир ещё не видел. А руководство Франции не пускает российских журналистов на свои мероприятия. Международным организациям следует сделать вывод о качестве работы «Репортёров без границ», заключила она.

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