Париж, , 05:56 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назван единственным диктатором в Евросоюзе в новом отчёте французской неправительственной организации «Репортеры без границ».

Пресловутый список «врагов свободы прессы» составляется организацией ежегодно. В него наряду с другими 34 мировыми лидерами включают президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина.

«Виктор Орбан, самозваный, провозглашенный поборником «нелиберальной демократии» неуклонно и эффективно подрывал плюрализм и независимость СМИ с момента своего возвращения к власти в 2010 году», — заявили составители нового списка.

Выражение «последний диктатор Европы» закрепилось за Александром Лукашенко после высказывания бывшим госсекретарём США Мадлен Олбрайт более 20 лет назад. По словам белорусского президента, сейчас на Западе поняли, что оно больше соответствует «порядку и стабильности, которые существуют в Белоруссии».

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