Кишинёв, , 12:20 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии обратилась в Высшую судебную палату (ВСП) республики, чтобы обжаловать решение Апелляционной палаты (АП) Кишинёва сократить число избирательных участков для жителей Приднестровья. Об этом 9 июля сообщила газета ZDG, ссылаясь на пресс-секретаря ЦИК Родика Сырбу.

АП Кишинёва вынесла решение вечером 8 июля. В нём говорится, что на предстоящих парламентских выборах нужно вместо 41 избирательного участка для приднестровцев открыть 12. Решение было принято на основании жалобы партии «Платформа «Достоинство и правда».

В связи с таким решением АП экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал сторонников выйти на акцию протеста к зданию ВСП.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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