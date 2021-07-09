Кишинёв, , 10:14 — REGNUM Апелляционная палата (АП) Кишинева постановила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии должна сократить число избирательных участков для жителей Приднестровья. Об этом вечером 8 июля сообщил председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» (ПДА) Андрей Нэстасе 8 июля на странице в соцсети Facebook.

Политик обнародовал решение АП об удовлетворении иска членов ПДА. Судьи обязали ЦИК сократить число участков для приднестровцев с 41 до 12.

«Решение Апелляционной палаты — очередная победа ПДА», — написал лидер партии.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

Стоит также отметить, что на выборах президента Молдавии 2020 года подавляющее большинство жителей Приднестровья проголосовали за лидера «социалистов» Игоря Додона.

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