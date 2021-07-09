Вильнюс, , 12:15 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа созывает заседание Государственного совета обороны. Поводом для его проведения стали проблемы, с которыми столкнулась республика в связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии, проникающих с территории соседней Белоруссии. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

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Уточняется, что заседание состоится 12 июля и будет посвящено вопросам охраны границы и выработке стратегии по управлению кризисом миграции.

Участие в мероприятии примут руководители министерств иностранных дел и внутренних дел, председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента, а также начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы и председатель Ассоциации самоуправлений Литвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее погранслужба Литвы заявила, что с начала 2021 года в страну через границу с Белоруссией нелегально въехали более 1,5 тысячи мигрантов. Это в 18 раз больше, чем в прошлом году. В связи с резким увеличением нелегальной миграции в Литву правительство объявило чрезвычайное положение на государственном уровне и намерено построить забор с колючей проволокой. Власти Литвы обвиняют белорусское руководство в «преднамеренном использовании мигрантов из стран Ближнего Востока в качестве гибридного оружия против Европы».