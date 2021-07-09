Москва, , 11:40 — REGNUM Заявления со стороны Литвы и стран ЕС о «миграционной угрозе», которая исходит от Белоруссии, нелепы и смехотворны. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 9 июля в ходе брифинга.

«Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, смешно», — сказала Захарова.

По её словам, такие заявления совершенно нелепы с учётом того, что сотворили сами западные страны. Создание коалиций, организация крестовых походов, в том числе на Ближний Восток и в Северную Африку, привели к колоссальным миграционным проблемам. Они отразились и на Европейском континенте, и на остальном мире.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее заявила о «гибридной агрессии» Минска против Вильнюса и всего ЕС. Белоруссия якобы способствует движению нелегальной миграции через свою территорию, сказала она.

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